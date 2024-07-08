Польша начнет сбивать ракеты и дроны над Украиной? 2 8.07.2024, 19:52

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Такой пункт предусмотрен в соглашении по безопасности между Украиной и Польшей, подписанном сегодня.

Киев и Варшава договорились разработать механизм, при котором Польша будет сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Такой пункт предусмотрен в соглашении по безопасности. Документ сроком на десять лет подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля.

Уточняется, что договоренность об участии Польши в отражении российских атак касается только тех средств поражения, которые были выпущены в направлении этой страны. Механизм будет разработан совместно с военными в кратчайшие сроки, сообщил Зеленский.

Польша неоднократно поднимала в воздух истребители на фоне массированных обстрелов Украины со стороны России. Последний раз это было 8 июля, когда армия РФ нанесла групповой ракетный удар по Киеву, Кривому Рогу, Днепру и ряду городов Донецкой области.

До этого МИД Польши допускал, что страна начнет сбивать российские ракеты, летящие в Украину, поскольку ранее они уже несколько раз нарушали воздушное пространство республики.

Также Польша рассмотрит возможность передачи Украине как минимум одной эскадрильи МиГ-29, включающей 14 истребителей. Туск отметил, что не может обеспечить их поставку прямо сейчас, поскольку они участвуют в патрулировании неба в рамках программы НАТО Air Policing, однако готов сделать это, как только союзники дадут взамен более современные самолеты.

В соглашении также говорится о создании «Украинского легиона» на территории Польши. Подразделение займется подготовкой личного состава ВСУ. В него смогут вступить украинцы, временно проживающие в Польше и других странах.

Помимо этого, Киев и Варшава договорились развивать оборонную промышленность, в том числе создавать совместные производства вооружений. Также документ направлен на укрепление взаимодействия в области разведки, морской и информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и борьбы с киберугрозами.

Страны договорились и о политическом сотрудничестве в вопросах евроинтеграции, реализации «формулы мира» Зеленского, санкций, компенсации потерь Украине и привлечения России к ответственности. С начала российского вторжения Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на сумму более 4 млрд евро.

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