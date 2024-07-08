Украина и Польша подписали соглашение о безопасности: что оно предусматривает 8.07.2024, 21:03

Подписание прошло сегодня в Варшаве.

Сегодня, 8 июля, Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины на официальной странице.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши – премьер-министр Польши Дональд Туск. Подписание прошло в Варшаве.

Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан «Украинский легион», готовящий личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему могут присоединиться граждане Украины, временно находящиеся в Польше и других странах.

Кроме того, соглашение содержит блок сотрудничества в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитполУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

Соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности.

Польша ясно подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

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