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Россию массово атаковали дроны

  • 9.07.2024, 7:39
  • 1,978
Россию массово атаковали дроны

Горит нефтебаза и не только.

Несколько областей РФ массированно атакуют беспилотники. На местах прилетов и падения обломков возникли пожары, пишет New Voice.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев и российские Telegram-канал.

Он отметил, что силы ПВО якобы уничтожили несколько десятков целей в разных районах региона.

В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет.

Голубев добавил, что силы ПВО продолжают отражать атаку дронов.

Кроме того, была атака на город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно, целью вражеских беспилотников стала местная нефтебаза.

По информации SHOT, взрывы начали греметь в городе в районе 4 утра, местные жители насчитали около 10 штук. После этого начался пожар в районе нефтебазы, чёрный столб дыма сейчас виден из разных районов города. Официальной информации и данных о пострадавших пока не было.

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