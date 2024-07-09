Сегодня в Вашингтоне стартует знаковый саммит НАТО: что он изменит для Украины 9.07.2024, 8:11

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Киев ждут хорошие новости.

9−11 июля 2024 года в Вашингтоне состоится трехдневный саммит лидеров НАТО. Впервые в нем примут участие лидеры 32 стран Альянса — его полный состав с тех пор, как к НАТО присоединились Швеция и Финляндия. Тема войны РФ против Украины будет одной из ведущих — особенно после удара, который Россия нанесла накануне по Киеву, больнице «Охматдет» и другим городам Украины, пишет New Voice.

Саммит НАТО в Вашингтоне посвящен знаковой дате — 75-летию Альянса, который был основан 4 апреля 1949 года после подписания Североатлантического договора в столице США.

Это первый саммит после вступления Швеции в НАТО и последний для Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса: с октября 2024 года на этом посту его заменит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2024 года заявил, что надеется на два решения на Вашингтонском саммите НАТО — о передаче новых систем ПВО и о конкретных шагах навстречу членству Украины в Альянсе.

Ожидается, что Зеленский будет среди гостей саммита. По данным Белого дома, президент США Джо Байден совместно с президентом Украины 11 июля проведут мероприятие на полях саммита, где примут участие лидеры около 20 стран, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Кроме того, на 11 июля запланировано заседание Совета Украина - НАТО.

По данным западных СМИ, союзники по НАТО предварительно договорились профинансировать военную помощь Украине в 2025 году на сумму 40 млрд евро, соответствующее решение должно быть утверждено на саммите.

Как писали накануне саммита сразу несколько влиятельных западных СМИ, прямого приглашения или конкретного пути к членству в НАТО Украина на этом саммите не получит.

Однако Альянс планирует объявить о новых мерах поддержки Украины, чтобы укрепить ее долгосрочность и гарантированность независимо от того, кто будет следующим президентом США — даже если им выберут Дональда Трампа, крупнейшего НАТО-скептика в истории США и противника наращивания помощи Украине.

Как ожидается, в Вашингтоне страны НАТО объявят о создании нового командования Альянса в немецком Висбадене, которое будет координировать поставки военной техники Киеву и обучение украинских военных. К работе в этой структуре должны привлечь 700 военнослужащих США и других стран-членов НАТО. Командование возьмет на себя большую часть миссии, которые выполняли американские военные после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, по информации Wall Street Journal, Альянс планирует отправить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника, который сосредоточится на контактах с Украиной относительно ее долгосрочных потребностей в военной модернизации и невоенной поддержке. Он также будет поддерживать связь как с новосозданным командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, утверждает издание.

Также ожидается, что во время саммита НАТО Украину ждут «хорошие новости» относительно поставок систем ПВО, сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Он намекнул, что речь может идти о «дополнительных Patriot или аналогичных системах».

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