CNN: НАТО сделает важное заявление о будущем Украины 1 9.07.2024, 8:47

7,400

Важный сигнал для Киева и Москвы.

В проекте коммюнике НАТО говорится, что путь Украины к вступлению в альянс является «необратимым», сообщает CNN со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что вопрос о том, насколько сильные гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, стал ключевым источником дебатов между 32 членами альянса накануне саммита в Вашингтоне.

Проект еще может измениться до окончательного варианта, но наличие «необратимой» формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы.

Один из источников, американский чиновник, сказал, что Белый дом поддержит использование этого слова в окончательном коммюнике, если в документе также будет подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Чиновник сказал, что ожидается, что окончательная версия будет содержать эту формулировку.

В то время как многие европейские члены НАТО подчеркивают необходимость четких формулировок относительно возможного будущего Украины в альянсе, официальные лица США и Германии предложили описать «мостик» к членству.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что альянс сделает «важные новые объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО» в рамках «моста в НАТО».

«Справедливо много внимания уделяется тому, что члены Альянса скажут о пути Украины к членству в декларации саммита. Формулировки будут четкими и решительными. Они признают жизненно важные усилия Украины по проведению реформ и продемонстрируют поддержку Украины со стороны Альянса на пути к членству в НАТО», — заявил на брифинге в понедельник Майкл Карпентер, старший советник по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

В пятницу чиновник заявил, что то, что они «описали с точки зрения моста к членству и результатов, которые НАТО обнародует для Украины, является достаточно существенным».

«Мы не говорим о каком-то плане того, как они собираются добраться отсюда туда. Мы говорим о создании целого командования в Висбадене, и мы посмотрим, как мы выполняем эти различные части, о которых я упоминал ранее — подготовка, координация, оснащение, координация, логистика, развитие сил. Это очень серьезные усилия, направленные на то, чтобы Украина, как я уже говорил ранее, была готова взять на себя роль и обязанности в рамках альянса в первый же день», — сказал чиновник.

«Я позволю украинцам говорить за себя, но я думаю, что они понимают ценность того, что НАТО будет делать для этого», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com