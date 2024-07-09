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СМИ: Во время разговора с Путиным премьер Индии поднял неприятный вопрос о войне

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  • 9.07.2024, 9:06
  • 8,858
СМИ: Во время разговора с Путиным премьер Индии поднял неприятный вопрос о войне

Главе Кремля пришлось пойти на уступки.

Россия уволит из армии всех граждан Индии, которые заключили контракты и были отправлены на войну против Украины. Как сообщает NDTV со ссылкой на источники, соответствующая договоренность была достигнута премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Путиным.

По сведениям источников, Моди поднял этот вопрос во время ужина с Путиным. Последний согласился уволить всех индийцев, которые служат по контракту в российских подразделениях, и содействовать их возвращению на родину.

Напомним, в марте этого года Центральное бюро расследований Индии раскрыло сеть торговли людьми, вербовавшую индийцев на высокооплачиваемую работу в России, которая в итоге оказывалась участием в боевых действиях в Украине.

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