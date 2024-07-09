Власти хотят собрать еще больше данных о белорусах за границей

Власти хотят собрать еще больше данных о белорусах за границей13
- 9.07.2024, 9:59
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Принят новый закон.
Лукашенко 8 июля подписал закон, обязывающий белорусов информировать государственные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.
Среди прочего изменениями вводится требование «об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах».
Таким образом, согласно Гражданскому кодексу, белорусы за границей обязаны сообщать властям о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении материнства и отцовства, усыновлении или удочерении, смерти, смене фамилии и т.д.
Основные положения закона вступают в силу 1 января 2025 года.