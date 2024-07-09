Власти хотят собрать еще больше данных о белорусах за границей 13 9.07.2024, 9:59

10,592

Принят новый закон.

Лукашенко 8 июля подписал закон, обязывающий белорусов информировать государственные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.

Среди прочего изменениями вводится требование «об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах».

Таким образом, согласно Гражданскому кодексу, белорусы за границей обязаны сообщать властям о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении материнства и отцовства, усыновлении или удочерении, смерти, смене фамилии и т.д.

Основные положения закона вступают в силу 1 января 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com