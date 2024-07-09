закрыть
9 июля 2024, вторник, 11:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти хотят собрать еще больше данных о белорусах за границей

13
  • 9.07.2024, 9:59
  • 10,592
Власти хотят собрать еще больше данных о белорусах за границей

Принят новый закон.

Лукашенко 8 июля подписал закон, обязывающий белорусов информировать государственные органы о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.

Среди прочего изменениями вводится требование «об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах».

Таким образом, согласно Гражданскому кодексу, белорусы за границей обязаны сообщать властям о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении материнства и отцовства, усыновлении или удочерении, смерти, смене фамилии и т.д.

Основные положения закона вступают в силу 1 января 2025 года.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох