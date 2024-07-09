В Чехии посольство РФ облили искусственной кровью 9.07.2024, 11:04

После массированной российской ракетной атаки на Украину.

В понедельник, 8 июля, после массированной российской ракетной атаки на Украину, посольство РФ в Праге облили красной жидкостью.

Как пишет apostrophe.ua, видео было обнародовано в соцсети Х.

Posledních 10 kg padlo na tu proruskou špínu ze stánku. Zdravím z CPZ https://t.co/xFvOjgLylM — Pérák (@prazskyperak) July 9, 2024

На видео зафиксировано, как два человека выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство.

Лишь после того, как они использовали краску, к ним подошли полицейские.

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