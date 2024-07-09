В Чехии посольство РФ облили искусственной кровью
- 9.07.2024, 11:04
После массированной российской ракетной атаки на Украину.
В понедельник, 8 июля, после массированной российской ракетной атаки на Украину, посольство РФ в Праге облили красной жидкостью.
Как пишет apostrophe.ua, видео было обнародовано в соцсети Х.
Posledních 10 kg padlo na tu proruskou špínu ze stánku. Zdravím z CPZ https://t.co/xFvOjgLylM— Pérák (@prazskyperak) July 9, 2024
На видео зафиксировано, как два человека выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство.
Лишь после того, как они использовали краску, к ним подошли полицейские.