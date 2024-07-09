закрыть
9 июля 2024, вторник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чехии посольство РФ облили искусственной кровью

  • 9.07.2024, 11:04
В Чехии посольство РФ облили искусственной кровью

После массированной российской ракетной атаки на Украину.

В понедельник, 8 июля, после массированной российской ракетной атаки на Украину, посольство РФ в Праге облили красной жидкостью.

Как пишет apostrophe.ua, видео было обнародовано в соцсети Х.

На видео зафиксировано, как два человека выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в российское посольство.

Лишь после того, как они использовали краску, к ним подошли полицейские.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох