Главный соперник Орбана едет в Киев

Главный соперник Орбана едет в Киев1
- 9.07.2024, 12:34
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Лидер венгерской оппозиции собирает деньги на разбомбленную россиянами больницу.
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей и готовится отправиться в Киев с партией медоборудования.
Об этом он написал в своем «Фейсбуке».
Мадяр заявил, что на следующее утро отправится в Киев как представитель своей политсилы и венгерского народа, потому что «не может поступить иначе как отец» после кадров попадания в больницу «Охматдет».
«При поддержке Фонда Medspot мы распределим значительные объемы медицинского оборудования местным украинским больницам с наибольшими потребностями. Лично от себя как физического лица я перечисляю в фонд 1 млн форинтов (около 2500 евро)», – отметил он.
Он призвал венгров, которые хотят присоединиться, приносить приобретенное своими средствами мелкое медицинское оборудование, детское питание, консервы и крупы в определенное место сбора помощи, или же сделать финансовый перевод в фонд для закупки оборудования.