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Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

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  • 9.07.2024, 12:44
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Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Из-за закона об «иноагентах».

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на международной конференции о расширении Евросоюза в Тбилиси, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, намерения нынешнего правительства Грузии не ясны лидерам Евросоюза. Герчинский назвал закон «О прозрачности иностранного влияния» шагом назад на фоне прочих достижений страны на пути в Евросоюз.

«Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз», – добавил Герчинский, назвав приостановку евроинтеграции Грузии «грустной и душераздирающей».

По словам посла, Евросоюз уже заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку обороны Грузии – и «это только первый шаг». Герчинский выразил надежду, что работа по вступлению Грузии в ЕС возобновится после выборов в парламент страны, которые пройдут в октябре 2024 года.

Грузия получила статус кандидата в Евросоюз в декабре 2023 года.

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