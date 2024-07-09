AP: Байден слабо понимает конкретные меры против России и Китая 5 9.07.2024, 18:10

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Джо Байден

Но ситуацию понимает глубоко.

Президент США Джо Байден глубоко понимает ситуацию вокруг конфликта в Украине или угроз Китая, но затрудняется в вопросах конкретных мер, принимаемых в контексте этих проблем, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации США.

Его источники добавили, что пока общее психическое состояние Байдена не вызывает вопросов.

Байдену 81 год. За последнее время обострилось обсуждение его способности быть президентом и далее из-за возраста, особенно на фоне провальных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, которому 78 лет.

Дебаты прошли 28 июня в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

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