закрыть
9 июля 2024, вторник, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AP: Байден слабо понимает конкретные меры против России и Китая

5
  • 9.07.2024, 18:10
  • 1,438
AP: Байден слабо понимает конкретные меры против России и Китая
Джо Байден

Но ситуацию понимает глубоко.

Президент США Джо Байден глубоко понимает ситуацию вокруг конфликта в Украине или угроз Китая, но затрудняется в вопросах конкретных мер, принимаемых в контексте этих проблем, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации США.

Его источники добавили, что пока общее психическое состояние Байдена не вызывает вопросов.

Байдену 81 год. За последнее время обострилось обсуждение его способности быть президентом и далее из-за возраста, особенно на фоне провальных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, которому 78 лет.

Дебаты прошли 28 июня в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох