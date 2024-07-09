Bloomberg: Недельный экспорт нефти из России упал на рекордные с 2022 года 37% 9.07.2024, 18:22

Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов.

За неделю с 1 по 7 июня морской экспорт российской сырой нефти упал сильнее всего с февраля 2022 года, составив 2,67 млн барр. в сутки против 3,66 барр. в сутки неделей ранее (падение составило 37%), а менее волатильный четырехнедельный средний показатель упал до самого низкого уровня с февраля этого года, передает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Отгрузки снизились почти со всех российских экспортных терминалов сырой нефти (за исключением терминалов в Мурманске и на Сахалине). При этом основным импортером российской нефти по четырехнедельному показателю по-прежнему остается Индия (1,8 млн барр. в сутки) и Китай (0,9 млн барр. в сутки). «Другие страны Азии» также увеличили импорт за последнюю неделю, согласно подсчетам Bloomberg, с 0,1 до 0,2 млн барр.

Как отмечает агентство, для такого резкого спада экспорта не было никакой «четкой причины», в том числе пробелов в программах погрузки, которые могли бы указывать на работы по техническому обслуживанию, а также сообщений о штормах, влияющих на швартовку.

Тем не менее, пишет Bloomberg, к сокращению экспорта могли привести улучшение соответствия России целевому показателю добычи ОПЕК+, когда (при использовании коэффициента пересчета 7,18 барр. на тонну) российская добыча с марта по июнь упала примерно на 360 тыс. барр. в день. Восстановительные работы на НПЗ также могли привести к сокращению поставок.

Вместе с тем, отмечает агентство, валовая стоимость поставок российской сырой нефти также снизилась за семь дней до 7 июля, однако падение было смягчено четвертым подряд недельным ростом цен на нефть.

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