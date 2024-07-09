Politico: Клинтон и Харрис могли бы победить Трампа на выборах президента 4 9.07.2024, 19:41

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Хиллари Клинтон

Опрос.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и действующий вице-президент Камала Харрис гипотетически способны победить кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах президента, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Bendixen & Amandi, предоставленные Politico.

Как отмечает издание, действующий президент Джо Байден после провальных дебатов рискует проиграть Трампу на предстоящих выборах, что и подталкивает вверх рейтинги его конкурентов в демпартии. Так, опрос показал, что Байден уже отстает от Трампа на 1 п.п. (42% против 43%). При этом только 29% из 86% опрошенных, которые смотрели дебаты, заявили о способности (умственной и физической) Байдена выдержать новый четырехлетний срок. Еще 52% выразили уверенность, что он должен покинуть президентскую гонку.

Вице-президент Камала Харрис, как потенциальный кандидат в президенты США, опережает Трампа на 1 п.п. (42% против 41%), свидетельствуют результаты опроса. В то же время Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, но уступила Трампу, теперь опережает его на 2 п.п. (43% против 41%). Опрос также показал, что если Хилллари и Харрис объединятся и пойдут от демпартии в связке «президент — вице-президент», то их преимущество над Трампом вырастет до 3 п.п.

Среди других потенциальных кандидатов от демпартии, которые выявил опрос — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (37% против 40% Трампа) и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (36 процентов против 40%).

«Избиратели серьезно обеспокоены преклонным возрастом президента Байдена, и их опасения [после дебатов] только усилились», — заявил Politico социолог из команды экс-президента США Барака Обамы (2009 -2017) Фернан Аманди. По его словам, он был сильно удивлен «силой Хиллари» в опросе Bendixen & Amandi.

«В то время как некоторые отвергают ее как «вчерашнюю новость» и кандидата прошлого, избиратели, по крайней мере, в этом опросе, предполагают, что они могут быть открыты для возвращения Клинтон и что список с Клинтон в качестве президента и Харрис в качестве вице-президента — «сильнее вместе», — добавил он.

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