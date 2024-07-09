Российские военные уронили ракету «Калибр» на село в Калмыкии 9.07.2024, 20:09

На месте падения ракеты образовалась воронка глубиной два метра.

Российские военные уронили ракету «Калибр» вблизи села Соленое в Калмыкии, сообщает Astra со ссылкой на осведомленный источник. В результате инцидента никто не пострадал. На месте падения ракеты образовалась воронка глубиной два метра.

Село Соленое находится в 180 км от Элисты, до границы с Украиной от населенного пункта — более 300 км. Предельная дальность «Калибров» по наземным целям превышает 2,5 тыс. км. Такие ракеты использует ВМФ России. По словам источника издания, упавшая ракета могла быть неисправной.

Это не первый случай, когда российские снаряды падают на регионы РФ. Ранее подобные инциденты неоднократно происходили в Белгородской области. Согласно подсчетам The Insider, в течение только четырех месяцев 2024 года на территории Белгородской области не менее 39 раз фиксировались нештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Ч-59. Как минимум дважды ФАБ падали в Белгороде.

По подсчетам Astra, в этом году российская военная авиация уронила на Белгородскую область, а также оккупированные территории Украины не менее 110 бомб.

«Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого», — отмечали ранее в минобороны Великобритании. Там также допускали, что увеличение частоты подобных случаев может говорить об усталости воздушного и наземного персонала России и его недостаточной подготовке.

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