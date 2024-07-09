В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании
- 9.07.2024, 21:49
Что известно.
Немецкий топ-менеджер Франк Риттнер, директор по операционной готовности в ГРК «Черногорская», найден мертвым в одной из башен Москва-сити, сообщил источник РБК, близкий к МВД. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа. Ранее о смерти Риттнера сообщили Baza и РЕН-ТВ.
До перехода в ГРК «Черногорская» Риттнер был заместителем председателя правления «Евразийской Группы», а также занимал руководящий пост в консалтинговой компании PwC. Baza писала, что утром топ-менеджер не пришел на работу, вызвав беспокойство коллег. Тело нашли после того, как сотрудники МЧС вскрыли его квартиру в башне Neva Towers.