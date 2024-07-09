Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро1
- 9.07.2024, 22:45
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16-летний испанский вингер забил на 21-й минуте в матче против Франции.
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.
Ямаль в матче против Франции забил первый гол на Евро в возрасте 16 лет и 362 дня.
Франция в этом матче забила первый гол с игры на Евро. Французский форвард Рандаль Коло Муани отличился на 9-й минуте благодаря передаче Килиана Мбаппе. До этого на чемпионате на счету французских футболистов были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.
Победитель встречи сыграет в финале Евро-2024 14 июля. Второй финалист турнира определится в матче между Нидерландами и Англией 10 июля.