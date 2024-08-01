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В Могилеве забрали мотоциклы у женщин, ездивших в майках с надписью «Милфиция»

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  • 1.08.2024, 9:43
  • 10,538
В Могилеве забрали мотоциклы у женщин, ездивших в майках с надписью «Милфиция»

Милиционеры обиделись.

В Могилеве две женщины ездили на мотоциклах в майках с надписью «Милфиция». Шутку, которая повеселила пользователей соцсетей, в милиции не оценили. На женщин составили четыре протокола. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Как сообщил пропагандистский ресурс, после того, как снимки байкерш разошлись в сети, «сотрудники ГАИ мгновенно установили» личности мотоциклисток. Ими оказались 39-ти и 41-летняя жительницы Могилева.

«В отношении них составлено четыре административки, а двухколесники изъяты», — рассказал неофициальный телеграм-канал МВД.

Пропагандисты также уточнили, что одна из байкерш ранее привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима, другая «более 60 раз нарушила ПДД» и ранее лишалась права управления.

Неофициальный канал МВД опубликовал «покаянное» видео женщин.

— Мы мотолюбители, активно снимаем TikTok в юмористическом плане. Как-то в магазине увидели майки и решили купить, — заставили сказать на камеру одну из них.

К слову, майки «Милфиция» до сих пор можно купить на Wildberries. Цена — 672 российских рубля (почти 24 белорусских рубля).

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