Маск — Мадуро: Отвезу тебя в тюрьму Гуантанамо на осле
- 1.08.2024, 14:59
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Миллиардер ответил венесуэльскому диктатору.
Американский миллиардер Илон Маск пообещал на осле отвезти в тюрьму Гуантанамо Николаса Мадуро, который на фоне массовых протестов из-за исхода президентских выборов вызвал бизнесмена на бой, обвинив в разжигании волнений в стране.
«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» — написал Илон Маск в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя X о том, что Мадуро якобы отдал приказ своим силам безопасности «любой ценой не пускать Илона Маска» в страну.
I’m coming for you Maduro! 🚀💣— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024
I will carry you to Gitmo on a donkey https://t.co/RB5qltxsYI