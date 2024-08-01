Маск — Мадуро: Отвезу тебя в тюрьму Гуантанамо на осле 1.08.2024, 14:59

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Миллиардер ответил венесуэльскому диктатору.

Американский миллиардер Илон Маск пообещал на осле отвезти в тюрьму Гуантанамо Николаса Мадуро, который на фоне массовых протестов из-за исхода президентских выборов вызвал бизнесмена на бой, обвинив в разжигании волнений в стране.

«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» — написал Илон Маск в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию другого пользователя X о том, что Мадуро якобы отдал приказ своим силам безопасности «любой ценой не пускать Илона Маска» в страну.

I’m coming for you Maduro! 🚀💣



I will carry you to Gitmo on a donkey 🫏 https://t.co/RB5qltxsYI — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024

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