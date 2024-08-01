Reuters: Иран собирает союзников для обсуждения удара по Израилю 1.08.2024, 16:05

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Тегеран обсуждает «ответные меры» с террористами из Ливана и Йемена.

Высшие иранские чиновники встретятся с представителями проиранских вооруженых группировок Ирака, Ливана и Йемена в четверг, чтобы обсудить возможные ответные меры против Израиля после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Ранее The New York Times, ссылаясь на троих иранских чиновников, сообщила, что лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ подготовить прямой удар по Израилю. Причиной удара названа гибель Исмаила Хании, ответственность за которую Тегеран возлагает на Израиль. Израильские власти и военные не комментируют гибель Хании, официально о её обстоятельствах не сообщалось. По утверждениям источников, по его дому был нанесён ракетный удар.

Сегодня в Тегеране проходят похороны Исмаила Хании, сообщает агентство Nova. Молебен возглавит лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. На церемонию пришли десятки тысяч человек.

Иран в этом году уже наносил по Израилю массированный ракетный удар, заявив, что это ответ на гибель иранских военных советников после израильского удара по Сирии. Практически все выпущенные по Израилю дроны и ракеты были перехвачены или сбиты, погибших не было.

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