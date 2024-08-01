СМИ раскрыли подробности масштабного обмена между Россией и Западом 2 1.08.2024, 16:27

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Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images; KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Обменяют 24 человека.

США, Германия и три другие страны обменяют с Россией 24 человека. При этом из России должны быть освобождены 12 человек.

«Ожидается, что в рамках сделки по меньшей мере 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут освобождены и доставлены в Германию. Ожидается, что в Россию будут возвращены восемь граждан России, в том числе несколько человек, подозреваемых в связях с российской разведкой», — сообщает CBS News.

Среди российских граждан, которые, как ожидается, будут участвовать в обмене, — Вадим Красиков, осужденный убийца, отбывающий пожизненное заключение за совершенное в Германии в 2019 году убийство, которое, по словам судей, было заказано российскими федеральными властями.

Среди освобожденных политзаключенных ожидается Владимир Кара-Мурза, считающийся личным врагом Путина. Кара-Мурза будет доставлен самолетом в США.

Как сообщалось, в рамках обмена с Россией освобождены журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и американец Пол Уилан.

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