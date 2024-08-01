Исчезающие виды животных и растений предложили сохранить на Луне 2 1.08.2024, 17:20

Фото: Charter97.org

Холодные тенистые участки лунной поверхности подходят для криоконсервации.

Международная группа исследователей предложила смелое и инновационное решение: создание «биорепозитория» в кратерах вечной тени. Эти холодные участки на поверхности Луны сохранят генетический материал исчезающих видов, считают ученые, пишет «Хайтек».

В некоторые затененные кратеры на поверхности Луны — кратеры вечной тени или кратеры вечной тьмы — никогда не проникает солнечный свет. В результате температура там опускается до -196°С. Это одни из самых холодных мест в Солнечной системы. Низкие температуры позволяют в течение длительного времени хранить без ухода или затрат энергии образцы тканей и животных, подвергшихся криоконсервации.

По расчетам ученых, замороженные образцы в тени лунных кратеров могут оставаться стабильными без ухудшения качества в течение сотен лет. Кроме того, удаленность биобанка защитит генетический материал от земных катастроф, изменения климата и возможных конфликтов. В будущем образцы могут быть разморожены и клонированы для воссоздания биоразнообразия.

Ученые предлагают проводить криоконсервацию образцов на Земле и помещать их в защищенный от радиации контейнер для трехдневного путешествия на Луну. На спутнике контейнеры будут размещены в кратерах вечной тьмы и закопаны под двухметровым слоем лунного реголита для максимальной защиты от радиации. Каждый контейнер пометят радиочипом для отслеживания.

Основная сложность, на которую указывают разработчики, связана с главным преимуществом: в условиях настолько низких температур люди и роботы плохо работают. Поэтому пока не понятно, как организовать захоронение образцов в кратерах. Возможное решение — заключать контейнеры в оболочку из искусственного лунного реголита, защищающего их от радиации, и просто сбрасывать в кратеры.

Пока проект находится на ранних стадиях разработки. Исследователи начали с экспериментов по криоконсервации образцов кожи с фибробластными клетками, которые содержат важную генетическую информацию. Они разрабатывают протоколы заморозки на примере лучеперой рыбы Asterropteryx semipunctata.

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