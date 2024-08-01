В Германии призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных

В Германии призвали режим Лукашенко освободить политзаключенных7
- 1.08.2024, 20:38
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Заявление было сделано на фоне масштабного обмена заключенными между Западом и РФ.
В правительстве Германии прокомментировали масштабный обмен заключенными с Россией 1 августа, в котором участвовал приговоренный к казни и помилованный в Беларуси немец Рико Кригер. Там призвали власти Беларуси и России освободить остальных политзаключенных.
Как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрейт, Германии удалось «в тесном и доверительном сотрудничестве с США и европейскими партнерами» добиться освобождения 15 человек из российских тюрем, а также гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни в Беларуси и помилованного Лукашенко.
В рамках обмена России был передан предполагаемый сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный в Германии к пожизненному сроку за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году.
Сообщается, что «правительству Германии нелегко далось это решение»:
«Заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному преступнику оказалась менее значимой по сравнению со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнями невинных людей, заключенных в российские тюрьмы и неправомерно подвергшихся политическому преследованию», — рассказал пресс-секретарь.
Он также назвал «важными мотивами» для обмена обязательства по защите немецких граждан и солидарность с США.
Правительство Германии также призвало власти Беларуси и России освободить всех остальных политзаключенных.
Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что в прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать РФ Красикова. В ведомстве считают, что не были учтены мнения родственников убитого Зелимхана Хангошвили, а по отношению к Владимиру Путину проявлена «чрезмерная уступчивость».
Утверждается, что решающую роль в сделке сыграл федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн, который потребовал «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова.
Напомним, 1 августа в Анкаре (Турция) (прошел масштабный обмен https://charter97.org/ru/news/2024/8/1/605137/) заключенными между Россией, Беларусью, США, Германией, Польшей, Словенией и Норвегией. В нем участвовали 26 человек. Среди освобожденных — гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни и помилованный в Беларуси.