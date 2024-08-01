Лукашисты продолжают издеваться над Полиной Шарендо-Панасюк 2 1.08.2024, 21:05

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Полина Шарендо-Панасюк

Снова «принесли» зеленые яблоки вместо продуктовой передачи.

Муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, которую недавно перевели в гомельское СИЗО-3, где она ждет нового суда, рассказал «Радыё Свабода» о новых проблемах с продуктовыми передачами для Полины, а также о том, как прошла ее последняя психолого-психиатрическая экспертиза.

Опять проблемы с продуктовой передачей

Согласно источнику, который Андрей Шарендо не может называть из интересов безопасности, после возвращения в гомельское СИЗО его жену ждала та же история с продуктовой передачей, как и в прошлом году.

«Якобы от неизвестного лица ей поступили пакеты с зелеными яблоками. В результате сейчас месячная норма передачи продуктов в 30 килограммов считается выбранной, и больше в этом месяце для нее ничего не примут.

Так и раньше делали: передавали Полине то мешок гнилой морковки, то мешок битых яблок, как прошлым летом. Такое издевательство, психологическое давление на Полину и на нас, ее родственников.

В СИЗО хорошо знают о болезни Полины, что у нее проблемы с желудком и железой, а мы пытаемся передать ей хорошие продукты. И так, чтобы ничего не получила», — считает муж Полины Андрей Шарендо.

По словам Андрея Шарендо, в прошлом году родственникам все же удавалось передать для Полины продовольственные передачи.

«Получилось один раз в декабре перед этапом. Они в декабре не забросили ей ничего, так родственники специально ездили в Гомель, чтобы передать свежие овощи, фрукты, сыр, колбасу. Обычный набор продуктов. И посылку с вещами в СИЗО приняли. А в колонию за 5 месяцев вообще ничего передать не удалось. И вот опять ничего», — рассказал Андрей Шарендо.

По его словам, Полину Шарендо-Панасюк продолжают держать в режиме инкоммуникадо: последнее письмо от нее семья получила в конце 2023 года.

«Экспертизы как таковой и не было»

Психолого-психиатрическую экспертизу Полина Шарендо-Панасюк проходила в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в поселке Новинки под Минском, где в том числе исследуют тех, кого подозревают в преступлениях. Согласно источнику, на который ссылается Андрей Шарендо, результат экспертизы, которую прошла Полина, ничем не отличается от двух других, которые у нее были в прежние годы заключения.

«Признана нормальной, что им и нужно, чтобы в очередной раз бросить ее за решетку как осужденную, — сказал Андрей Шарендо. — А экспертизы как таковой и не было сейчас. Только поговорили с ней, может, с часик, и все. Она же, получается, только неделю там была. Это минимальное время между этапами».

«На прогулки почти не выводят»

О том, как сейчас чувствует себя и как выглядит Полина Шарендо-Панасюк, сведений немного.

«Очень бледная. Потому что на прогулки месяц не выводили и, возможно, сейчас почти не выводят. Явно похудела. И психологически ей после этапов очень тяжело», — говорит муж политзаключенной Андрей.

18 июля стало известно, что Полина больна «хроническим панкреатитом средней тяжести» — очень опасной для здоровья болезнью, лечение которой осложняется в условиях заключения. О диагнозе родственникам стало известно из официального ответа администрации исправительной колонии № 24, где держат политзаключенную Шарендо-Панасюк.

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