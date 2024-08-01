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Анастасия Шкурдай вышла в олимпийский финал

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  • 1.08.2024, 22:52
Анастасия Шкурдай вышла в олимпийский финал
Анастасия Шкурдай

Главная надежда белорусского плавания стала пятой в своем заплыве.

На дистанции 200 метров на спине на Играх в Париже спортсменка пробилась в решающий заплыв.

Для 21-летней Шкурдай это была вторая дистанция на Олимпиаде. На сотне на спине она не пробилась в полуфинал, заняв 20-е место.

В Париже Шкурдай вышла в полуфинал с седьмым результатом — 2.09,64. А ее личный рекорд, установленный на чемпионате Беларуси в 2023-м, составлял 2.06,95.

В полуфинале ОИ Шкурдай выступала во втором заплыве. Из 16 участниц в решающую стадию соревнований отбиралась половина — по времени. Анастасии досталась шестая дорожка. Она стала пятой в своем заплыве с результатом 2.08,79 и по итогам двух полуфиналов оказалась восьмой. Финал состоится завтра, 2 августа.

Напомним, на Играх в Париже Беларусь представляли три пловца, участвуя в нейтральном статусе. Илья Шиманович занял десятое место на 100 м брассом, а Алина Змушко в этой дисциплине финишировала восьмой. Кроме того, она была 21-й на 200 м брассом.

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