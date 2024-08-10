Белорусы стали чаще просить о международной защите в Польше 10.08.2024, 3:11

Погранслужба Польши опубликовала статистику.

В I полугодии 2024 года Погранслужба Польши приняла 1863 заявления белорусов о предоставлении международной защиты, следует из статистики ведомства. По сравнению с тем же периодом прошлого года число просителей защиты выросло на 17,7%, пишет MOST.

Чаще белорусов за защитой обращаются только граждане Украины — 2453 случая за шесть месяцев.

Более половины белорусов подают заявление в отделении Погранслужбы в Варшаве.

Польша довольно редко отказывает белорусам в международной защите. За полгода негативные решения вынесены по 50 делам, в то время как удовлетворено 1,4 тыс. прошений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com