Белорусы стали чаще просить о международной защите в Польше
- 10.08.2024, 3:11
Погранслужба Польши опубликовала статистику.
В I полугодии 2024 года Погранслужба Польши приняла 1863 заявления белорусов о предоставлении международной защиты, следует из статистики ведомства. По сравнению с тем же периодом прошлого года число просителей защиты выросло на 17,7%, пишет MOST.
Чаще белорусов за защитой обращаются только граждане Украины — 2453 случая за шесть месяцев.
Более половины белорусов подают заявление в отделении Погранслужбы в Варшаве.
Польша довольно редко отказывает белорусам в международной защите. За полгода негативные решения вынесены по 50 делам, в то время как удовлетворено 1,4 тыс. прошений.