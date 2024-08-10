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Белорусы стали чаще просить о международной защите в Польше

  • 10.08.2024, 3:11
Белорусы стали чаще просить о международной защите в Польше

Погранслужба Польши опубликовала статистику.

В I полугодии 2024 года Погранслужба Польши приняла 1863 заявления белорусов о предоставлении международной защиты, следует из статистики ведомства. По сравнению с тем же периодом прошлого года число просителей защиты выросло на 17,7%, пишет MOST.

Чаще белорусов за защитой обращаются только граждане Украины — 2453 случая за шесть месяцев.

Более половины белорусов подают заявление в отделении Погранслужбы в Варшаве.

Польша довольно редко отказывает белорусам в международной защите. За полгода негативные решения вынесены по 50 делам, в то время как удовлетворено 1,4 тыс. прошений.

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