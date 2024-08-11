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ВСУ полностью окружили Суджу в Курской области

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  • 11.08.2024, 8:07
  • 23,570
ВСУ полностью окружили Суджу в Курской области

Россияне в «котле».

ВСУ удалось окружить и полностью взять под контроль город Суджа в Курской области.

На это указывают фото захода украинских военных в село Махновка, расположенное к востоку от Суджи, передает dialog.ua.

«Украинские силы внутри Махновки, к востоку от Суджи. Все больше становится похоже, что украинцам удалось окружить и полностью взять под контроль Суджу», - пишет ресурс Noelreports, комментируя опубликованные в субботу снимки.

В Сети также появились кадры, как украинские военные снимают российский флаг в Свердликово. Это село было занято в начале наступления ВСУ в Курской области.

В свою очередь «Агентство» пишет со ссылкой на данные NASA, Минобороны РФ и Z-каналов, что площадь боевых действий в Курской области 10 августа составила 650 кв. км.

Самая дальняя от границы точка, в которой проходили бои, - поселок Каучук Курской области, расположенный в 27 км от границы.

Кроме того, бои протекали в селе Ольговка, находящемся вблизи рабочего поселка Коренево, а также на железной дороге вблизи деревни Александровка.

Самая западная точка, где в субботу проходили боестолкновения, - район села Снагость.

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