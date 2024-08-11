В Курске, Курчатове и Воронеже раздались мощные взрывы

В Курске, Курчатове и Воронеже раздались мощные взрывы15
- 11.08.2024, 8:18
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Россияне заявили о массированной атаке.
В ночь на воскресенье, 11 августа, в Курской области РФ было неспокойно. Местные жители заявили о массированной ракетной атаке, взрывы раздавались в Курске и Курчатове, в областном центре из-за работы российской ПВО произошел пожар, сообщает «Обозреватель».
Временно исполняющий обязанности губернатора Курщины Алексей Смирнов заявил о «работе ПВО».
Курск
В Курске раздалась целая серия громких взрывов. Очевидцы сообщали об уничтожении воздушных целей над городом.
Прошло оно не очень успешно – сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом, там вспыхнул пожар, подтвердил Смирнов.
Также предварительно загорелось несколько авто. На данный момент известно как минимум о 13 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Жители других домов сообщали, что от взрывов у них в квартирах сыпалась штукатурка.
Российские «военкоры» заявили об обстреле Курска из реактивных систем залпового огня и якобы сбитии российской ПВО более 10 целей, среди которых были и ракеты, и БПЛА.
Курчатов
Жители города-спутника Курской АЭС также пожаловались на серию громких взрывов.
Воронеж
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на территории региона упали обломки БПЛА. Чиновник пожаловался, что в областном центре зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Данные по повреждениям уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Работа по вражеским доронам продолжается. Оперативная ситуация под контролем», – писал воронежский губернатор.