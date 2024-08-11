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FP: Молниеносная операция в Курской области кардинально изменила ситуацию

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  • 11.08.2024, 8:43
  • 8,486
FP: Молниеносная операция в Курской области кардинально изменила ситуацию

Это первый случай наступления иностранных войск на территорию РФ со времен Второй мировой войны.

Бои в Курской области могут ускорить завершение войны. Операция украинских войск в Курской области стала крупнейшим территориальным прорывом со времен контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года. Об этом рассказал аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей колонке для Foreign Policy.

«Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для причинения боли России. Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на любые возможные переговоры о прекращении войны», - заявил аналитик.

Операция демонстрирует способность Украины к неожиданным прорывам, чего Россия не смогла достичь с начала войны. Это также первый случай наступления иностранных войск на территорию России со времен Второй мировой войны, что показывает, что война возвращается на территорию агрессора.

Умланд отметил, что, хотя пока не ясно, смогли ли россияне остановить продвижение «украинских военных», в Сети появляется все больше видео с пленными россиянами и уничтоженными российскими колоннами техники. По его словам, в свою очередь, ВСУ стягивают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

Аналитик считает, что этим «наступлением» Киев может заложить основу для будущих переговоров о завершении войны, укрепить свою позицию, чтобы получить больше рычагов влияния.

«Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов влияния, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось», - добавил Андреас Умланд.

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