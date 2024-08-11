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Войска РФ уронили ракету ПВО на 9-этажку в Курске

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  • 11.08.2024, 11:06
  • 22,404
Войска РФ уронили ракету ПВО на 9-этажку в Курске

Много раненых.

В ночь на 11 августа в российском городе Курске гремели сильные взрывы из-за налета БПЛА на военный аэродром Халино.

Обломки ракеты российской ПВО рухнули на многоквартирный жилой дом, сообщает dialog.ua.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов обвинил в происшествии российскую ПВО. Он сообщил, что на дом обрушились «обломки сбитой ракеты». «Возник пожар. На месте падения (...) работают все оперативные службы», — заявил российский губернатор.

По данным россиян, в результате инцидента ранения получили 13 человек, из которых 2 в тяжелом состоянии. Сам дом получил серьезные повреждения. Сожжены автомобили, которые были припаркованы рядом.

Российский военный эксперт Ян Матвеев выдвинул несколько версий, что могло упасть на курскую многоэтажку. Он предполагает, что это могли быть обломки либо «Искандера», либо «С-300». Этими ракетами ВС РФ могли сбивать украинские ударные дроны, летящие на аэродром Халино.

«Курск стал зоной боевых действий, и находиться там смертельно опасно», — констатировал Матвеев.

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