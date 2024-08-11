Срочников из Сибири готовят к переброске в Курскую область 24 11.08.2024, 16:55

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Матери срочников заявили, что призывников объявили боевым подразделением.

Призывников из Иркутской области начали готовить к переброске на границу с Украиной — в Курскую и Белгородскую области, сообщили изданию «Люди Байкала» родственники срочников.

По словам тети одного из призывников, вовремя призывали ее племянника и других солдат отправили в учебный пункт в город Шелехов и Иркутской области, а оттуда в военные части в Свердловской области и Алтайском крае. Сейчас призывников отправляют в приграничные территории сразу после прохождения трехмесячного курса молодого бойца.

Как рассказали «Агентству» в одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам, российское командование отказалось переводить в тыл срочников в Курской области.

Матери срочников заявили, что призывников объявили боевым подразделением и дают сиротствующие команды. Речь идет о тех солдатах, которые служат в других регионах и были направлены в приграничный район в рамках командировки. В одном случае солдаты прибыли в регион из Воронежской области.

Как писала «Верстка», несколько десятков солдат-срочников пропали, перестали выходить на связь и пропали после начала операции ВСУ. Издание поговорило с родственниками солдат.

Сын Светланы, который проходил срочную службу в Судже, написал ей вечером 6 августа, что отправляется «на подкрепление». «Последние остались, остальные уже на подкрепление ушли. Были раненые», — пересказывает Светлана содержание полученного сообщения. По ее словам, больше сын на связь не выходил.

Похожая история произошла с племянником Евгении из Новоалтайска, призванным на срочную службу осенью 2023 года. Она рассказала, что последний раз ее родственник выходил на связь днем 7 августа. До этого он успел сообщить, что жив и не захвачен, но «много срочников попали в плен», кто-то был убит.

На позиции, где находился племянник Евгении, было еще 30 призывников. По его словам, те, кто уцелели, ждали эвакуации.

Сейчас 52 родственницы пропавших солдат-срочников объединились в попытках найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны РФ.

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