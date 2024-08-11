Путин поручил главе ФСБ Бортникову вместо Герасимова руководить операцией против ВСУ в Курской области 10 11.08.2024, 17:25

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Диктатор РФ недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией.

Диктатор РФ Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим «контртеррористической операцией» после вторжения украинской армии в Курскую область, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Путин, вероятно, назначил Бортникова главой „контртеррористической операции“, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России и кремлевскому режиму», — говорится в сводке ISW.

Там отмечается, что Бортников занимался переговорами и обеспечил гарантии основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в ходе мятежа летом прошлого года. После своего переизбрания, Путин публично похвалил директора ФСБ за обеспечение безопасности и суверенитета России.

ISW уточняет, что назначение Бортникова командующим КТО свидетельствует о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов соврал Путину во время доклада о ситуации в Курской области. В частности, он заявил главе государства, что на территорию РФ вошли около 1000 солдат ВСУ, а днем ранее Министерство обороны заявляло о таких же потерях украинской армии в Курской области. На ложь военачальника обратил внимание журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев.

«Т.е. тысяча зашла, а через сутки тысяча уже убита и ранена, по отчетам Министерства обороны. <…> Это как так? Тысяча зашла, день прошел, и все, и уже их нет. А остальные? Кто же там воюет?», — сказал он YouTube-каналу «НО.Медиа из России».

В ходе экстренного совещания Совбеза, которое Путин провел 7 августа на фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области, Герасимов пообещал президенту, что армия Украины будет отброшена за пределы России. Генерал рассказал, что подразделения ВСУ «численностью до 1000 человек» начали наступать в 5:30 утра 6 августа «с целью захвата участка Суджанского района». В тот момент он также заверил, что продвижение ВСУ «вглубь территории на Курском направлении остановлено».

Информация об «остановке» продвижения украинских военных вглубь России, впрочем, тоже оказалась недостоверной: ВСУ после этого взяли еще около 10 населенных пунктов (в общей сложности под контролем Украины сейчас находится по меньшей мере 20 российских н. п.) и газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ качается в Европу. В плен попали десятки российских военных, в том числе солдаты-срочники. 9 августа на территории Курской, а также Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По данным источников Bloomberg, российская разведка за две недели знала о том, что ВСУ планируют попытку прорыва границы в Курской области, но глава Герасимов проигнорировал все предупреждения, а также решил не беспокоить этой информацией президента Путина.

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