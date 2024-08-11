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Болгария переходит на евро

  • 11.08.2024, 18:13
  • 1,506
Болгария переходит на евро

Такое решение принял парламент страны.

Народное собрание Болгарии приняло закон о переходе страны на евро в качестве национальной валюты.

Новый закон регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в Болгарии, устанавливает правила, по которым страна будет переходить на эту валюту, и вводит переходный период для адаптации.

Конкретная дата введения евро в Болгарии пока неизвестна. Ее еще утвердит Совет Евросоюза.

Когда закон вступит в силу, еще 1 месяц в Болгарии будут использоваться параллельно 2 валюты — болгарский лев и евро. По окончании переходного периода болгарский лев должны полностью вывести из обращения.

В то же время, цены на услуги и товары будут указывать в 2 валютах на протяжении года.

По новому закону Болгарский народный банк должен будет обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, а также без каких-либо ограничений во времени и взимания платы за такую услугу.

Также сообщается, что за 3 рабочих дня до введения новой валюты временно ограничат все безналичные транзакции, которые возобновят в первый рабочий день введения евро.

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