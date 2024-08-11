Болгария переходит на евро 11.08.2024, 18:13

1,506

Такое решение принял парламент страны.

Народное собрание Болгарии приняло закон о переходе страны на евро в качестве национальной валюты.

Новый закон регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в Болгарии, устанавливает правила, по которым страна будет переходить на эту валюту, и вводит переходный период для адаптации.

Конкретная дата введения евро в Болгарии пока неизвестна. Ее еще утвердит Совет Евросоюза.

Когда закон вступит в силу, еще 1 месяц в Болгарии будут использоваться параллельно 2 валюты — болгарский лев и евро. По окончании переходного периода болгарский лев должны полностью вывести из обращения.

В то же время, цены на услуги и товары будут указывать в 2 валютах на протяжении года.

По новому закону Болгарский народный банк должен будет обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, а также без каких-либо ограничений во времени и взимания платы за такую услугу.

Также сообщается, что за 3 рабочих дня до введения новой валюты временно ограничат все безналичные транзакции, которые возобновят в первый рабочий день введения евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com