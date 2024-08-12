В Украине на крупной взятке поймали замминистра энергетики 2 12.08.2024, 12:01

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Ему «занесли» полмиллиона долларов.

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали заместителя министра энергетики Украины по подозрению в получении взятки в полмиллиона долларов. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 12 августа.

По данным источников New Voice в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хейле.

Коррупционную схему разоблачили при содействии министра энергетики, отмечается в сообщении.

По данным следствия, его заместитель пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование уникальное и дефицитное оборудование из шахт Покровского района Донецкой области.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики весной 2024 года. Однако чиновник начал требовать деньги за вывоз техники, сообщает СБУ.

К схеме он привлек частного энерготрейдера, главу энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Передача взятки происходила через сообщников.

В НАБУ добавили, что средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки фигурантов разоблачили «на горячем».

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