В Украине на крупной взятке поймали замминистра энергетики

В Украине на крупной взятке поймали замминистра энергетики2
- 12.08.2024, 12:01
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Ему «занесли» полмиллиона долларов.
Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали заместителя министра энергетики Украины по подозрению в получении взятки в полмиллиона долларов. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 12 августа.
По данным источников New Voice в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хейле.
Коррупционную схему разоблачили при содействии министра энергетики, отмечается в сообщении.
По данным следствия, его заместитель пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование уникальное и дефицитное оборудование из шахт Покровского района Донецкой области.
Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики весной 2024 года. Однако чиновник начал требовать деньги за вывоз техники, сообщает СБУ.
К схеме он привлек частного энерготрейдера, главу энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Передача взятки происходила через сообщников.
В НАБУ добавили, что средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки фигурантов разоблачили «на горячем».