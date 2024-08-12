Главы Минобороны Беларуси и РФ встретились на фоне провалов в Курской области

Главы Минобороны Беларуси и РФ встретились на фоне провалов в Курской области2
- 12.08.2024, 14:01
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Подробности встречи скрываются.
Встреча глав Министерств обороны Беларуси и России прошла 12 августа на полях международного форума «Армия-2024», сообщили в белорусском военном ведомстве.
Министр обороны Виктор Хренин обсудил со своим российским коллегой Андреем Белоусовым «текущую военно-политическую обстановку».
Других подробностей беседы пресс-служба Минобороны Беларуси не приводит.
Отметим, встреча происходит на фоне поражений РФ в Курской области. Сам Лукашенко признал, что ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь РФ.