Южная Корея и США проведут совместные военные учения 1 12.08.2024, 14:34

Тренировки пройдут на фоне обострения межграничного напряжения с КНДР.

Южная Корея и Соединенные Штаты начнут на следующей неделе масштабные совместные военные учения. Их цель — усиление обороноспособности стран перед лицом угрозы с КНДР, сообщает Yonhap (перевод — zn.ua) со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула.

Отмечается, что учения Ulchi Freedom Shield (UFS) являются ежегодными и должны состояться с 19 по 29 августа. Они охватывают командно-штабные тренировки на основе компьютерного моделирования, одновременное полевое обучение и обучение гражданской обороне.

Тренировки пройдут на фоне обострения межграничного напряжения из-за того, что Пхеньян с мая запустил тысячи воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, добавляет Yonhap. В JCS заявили, что в этом году учения будут направлены на отражение угроз, связанных с северокорейскими ракетами, глушением GPS и кибератаками.

«В частности, альянс Корея-США и дальше будет укреплять свои возможности и позицию для сдерживания и защиты от оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении JCS.

Ранее Южная Корея вместе с США и Японией договорились ускорить обсуждение запуска механизма мониторинга выполнения санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Соглашение появилось после того, как группа экспертов ООН по мониторингу выполнения санкций против Пхеньяна прекратила свою деятельность из-за вето России на резолюцию о продлении ее мандата в начале 2024 года.

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