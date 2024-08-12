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В РФ официально признали потерю населенных пунктов в Курской области

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  • 12.08.2024, 16:04
  • 6,740
В РФ официально признали потерю населенных пунктов в Курской области

Опубликована карта.

В Российской Федерации подтвердили утрату контроля над 28 населенными пунктами в Курской области. Украинские войска проникли на глубину 12 километров и расширили фронт на 40 километров.

Такое заявление 12 августа сделал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с Владимиром Путиным.

Смирнов сообщил, что из региона уже эвакуированы 121 тысяча человек, и еще 180 тысяч планируется эвакуировать.

Кроме того, губернатор выразил недовольство тем, что в Курской области действуют диверсионные группы, использующие российские документы.

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