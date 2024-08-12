закрыть
12 августа 2024, понедельник, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Курской области вертолет РФ атаковал российскую военную колонну

  • 12.08.2024, 21:49
  • 1,580
В Курской области вертолет РФ атаковал российскую военную колонну

Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района.

По данным пабликов, в Курской области вертолет Ка-52М армии РФ ударил по российской военной колоне. В результате была уничтожена САУ страны-агрессора.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Russia no context со ссылкой на подписчиков.

«Российский вертолет Ка-52М атаковал российскую колонну войск, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 Мста-С», — говорится в сообщении.

По данным паблика, инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области. Это село находится приблизительно в 40 км от населенного пункта Суджа.

Паблик также публикует фото, вероятно, уничтоженной колоны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников