В Курской области вертолет РФ атаковал российскую военную колонну
- 12.08.2024, 21:49
- 1,580
Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района.
По данным пабликов, в Курской области вертолет Ка-52М армии РФ ударил по российской военной колоне. В результате была уничтожена САУ страны-агрессора.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Russia no context со ссылкой на подписчиков.
«Российский вертолет Ка-52М атаковал российскую колонну войск, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 Мста-С», — говорится в сообщении.
По данным паблика, инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области. Это село находится приблизительно в 40 км от населенного пункта Суджа.
Паблик также публикует фото, вероятно, уничтоженной колоны.