В Курской области вертолет РФ атаковал российскую военную колонну 12.08.2024, 21:49

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Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района.

По данным пабликов, в Курской области вертолет Ка-52М армии РФ ударил по российской военной колоне. В результате была уничтожена САУ страны-агрессора.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Russia no context со ссылкой на подписчиков.

«Российский вертолет Ка-52М атаковал российскую колонну войск, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 Мста-С», — говорится в сообщении.

По данным паблика, инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области. Это село находится приблизительно в 40 км от населенного пункта Суджа.

Паблик также публикует фото, вероятно, уничтоженной колоны.

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