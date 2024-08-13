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В Курскую область РФ зашли белорусские добровольцы

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  • 13.08.2024, 13:04
  • 7,498
В Курскую область РФ зашли белорусские добровольцы

Они участвуют в боях за Любимовку.

В Курской области РФ в составе украинских подразделений воюют и белорусы.

В частности, это бойцы танкового подразделения ТУР 225-го Отдельного штурмового батальона. В комментарии к опубликованному в Telegram видео написано, что они едут «освобождать Любимовку». Когда оно было снято — неизвестно.

Костяк подразделения «Тур» составляют белорусские добровольцы. Бойцы проводят сложные операции и достают с фронта подбитую российскую технику, которую потом ремонтируют и используют сами.

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