В Курскую область РФ зашли белорусские добровольцы

В Курскую область РФ зашли белорусские добровольцы5
- 13.08.2024, 13:04
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Они участвуют в боях за Любимовку.
В Курской области РФ в составе украинских подразделений воюют и белорусы.
В частности, это бойцы танкового подразделения ТУР 225-го Отдельного штурмового батальона. В комментарии к опубликованному в Telegram видео написано, что они едут «освобождать Любимовку». Когда оно было снято — неизвестно.
Костяк подразделения «Тур» составляют белорусские добровольцы. Бойцы проводят сложные операции и достают с фронта подбитую российскую технику, которую потом ремонтируют и используют сами.