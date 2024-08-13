ВСУ находятся уже в 16 км от Курской АЭС

ВСУ находятся уже в 16 км от Курской АЭС2
- 13.08.2024, 14:35
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Украинская армия подошла к городу Льгов.
Глубокий прорыв ВСУ на территорию России продолжается и сопровождается новыми неприятностями для россиян.
Согласно поступающей информации, украинские военные достигли окрестностей города Льгова в Курской области, который расположен всего в 16 км от Курской АЭС, передает dialog.ua.
Накануне вечером в социальных сетях появились кадры, на которых боец ВСУ стоит рядом с дорожным знаком «конец населенного пункта» Льгов.
Более того, уже утром появились кадры, на которых ВСУ берут в плен и пакуют группу россиян, которые являются сотрудниками УФСИН из местной колонии. Сообщается, что их бросили в бой, поскольку других сил для защиты у россиян нет.
От Льгова до Курска всего 60 км. Россияне находятся в тупике и до конца не понимают планов украинской армии.
Какой именно рывок готовят ВСУ, достоверно неизвестно. Однако потеря контроля над атомной электростанцией станет тяжелым ударом для россиян.