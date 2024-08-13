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Россия репетировала ядерные удары по Китаю, Ирану и КНДР

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  • 13.08.2024, 16:01
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Россия репетировала ядерные удары по Китаю, Ирану и КНДР

Появился полный список стран.

Согласно секретным документам Минобороны России за 2008-2014 годы, российский флот отрабатывал нанесение ракетно-ядерных ударов по крупным городам и объектам стран НАТО на случай полномасштабной войны с Западом.

Но в списке для потенциальных ударов, кроме государств НАТО, есть и нынешние союзники Кремля, сообщает издание Financial times.

Так, на закрытых презентационных картах для офицерского состава России, которые источники Financial Times называют «неполными», в качестве целей среди прозападных стран выбраны Эстония, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Румыния, Болгария, Турция и Япония.

Кроме них, как видно на карте, Кремль также обозначил города и военные объекты союзных Ирана, Китая и Северной Кореи. Есть в списке и Азербайджан.

Financial Times отмечает, что в закрытых российских документах говорится о преимуществах применения ядерного оружия на ранней стадии конфликта с вышеперечисленными странами. Также в них акцентируется внимание на возможность российских кораблей нести ядерное оружие.

«Высокая маневренность флота позволяет наносить внезапные и массированные удары с разных направлений», — написано в одном из документов.

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