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Суд запретил Кеннеди-младшему баллотироваться в президенты в Нью-Йорке

  • 13.08.2024, 18:30
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Суд запретил Кеннеди-младшему баллотироваться в президенты в Нью-Йорке
Роберт Кеннеди-младший

Независимый кандидат в президенты США обжалует приговор.

В бюллетенях на выборах президента США для штата Нью-Йорк не будет независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, сообщает газета New York Post со ссылкой на решение суда низшей инстанции округа Олбани.

Судья Кристина Л. Райба отказала ему во включении в листок из-за неправильно указанного адреса места жительства. В иске, поддержанном демократами, утверждается, что Кеннеди живет в Калифорнии, несмотря на то, что в предвыборных документах в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он один раз остановился.

Кеннеди обжалует приговор, однако адрес, написанный им для регистрации, указан во всех избирательных документах в США. Если его по итогу признают жителем Калифорнии, где, как уточняет NYP, у него есть дом, в котором он проживает вместе с женой, его кандидатура учитываться при подсчете голосов коллегии выборщиков Нью-Йорка не будет. Как пишет издание, решение суда, скорее всего, приведет к попыткам исключить Кеннеди из избирательных бюллетеней и в других штатах.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре.

Телеканал CNN уточнил, что судья согласилась с доводами, выдвинутыми избирателями-демократами из Clear Choice PAC — группы сторонников кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. На сайте группы утверждается, что «ни одна третья партия или независимый кандидат не сможет победить в президентских выборах США 2024 года».

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента США (1961–1963) Джона Кеннеди. Изначально он хотел баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп предлагал Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах, написала The Washington Post в конце июля. По словам собеседников издания, Трамп предложил Кеннеди курировать вопросы здравоохранения и медицины.

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