Российских срочников из Мурманска перебрасывают в Курскую область

Российских срочников из Мурманска перебрасывают в Курскую область29
- 14.08.2024, 10:32
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Родители в панике обратились к Путину.
Призывников из Мурманской области готовят к переброске под Курск, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали «Агентству» родители солдат.
«Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года — не направлять солдат, проходящих срочную службу в зону проведения боевых действий», — говорится в заявлении родителей.
Речь идет о призывниках, которые 80-й мотострелковой дивизии в Мурманской области. Матери солдат уточнили «Агентству», что объединились в один чат, чтобы предотвратить их отправку в зону боевых действий.
«Осторожно, новости» уточняют, что родственники призывников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя Путина с просьбой их близких в Курскую область.