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Как будут действовать ВСУ в Курской области: The Economist назвал самый вероятный сценарий

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  • 14.08.2024, 10:43
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Как будут действовать ВСУ в Курской области: The Economist назвал самый вероятный сценарий

В целом есть три варианта.

Молниеносное вторжение украинских войск в Курскую область России превзошло все ожидания. Однако, как пишет The Economist, вопрос в том, сможет ли Украина превратить краткосрочные выгоды в долгосрочное стратегическое преимущество.

«Неспособность России провести быструю контратаку озадачивает некоторых украинских офицеров. Вместо того чтобы перебрасывать войска из Донбасса в Курск, Кремль, возможно, планирует ассиметричный ответ, например, ракетный обстрел правительственного квартала в Киеве», - пишет The Economist, добавляя, что

Путин пока что не испытывает сильного давления со стороны общественного мнения внутри страны: Россияне знают о вторжении, но СМИ преуменьшают опасность, новости о хаосе не дошли до большинства граждан.

При этом, по мнению Economist, продвижение вперед было настолько быстрым, а россияне так медленно реагировали, что Украина, возможно, пересматривает свои цели.

«Первоначальные цели заключались в том, чтобы поднять боевой дух собственного народа и придать новую уверенность западным сторонникам Украины в том, что она заслуживает большей военной поддержки. Украина также хотела, чтобы Кремль отвлек войска от линии фронта, особенно в Донецкой области», - пишет издание.

У ВСУ есть три варианта действий в Курской области

В то же время, считает австралийский генерал в отставке Мик Райан, если РФ начнет перебрасывать в этот район более боеспособные войска, у украинцев будет три варианта действий. Первый, максималистский подход заключается в том, чтобы попытаться удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, чтобы оттянуть больше российских войск из Украины и получить козырь в будущих переговорах. Но это рискованно, отмечает Райан, поскольку Украине будет трудно поддерживать радиоэлектронную борьбу и противовоздушную оборону даже хорошо окопавшихся войск на таком широком участке.

Второй вариант - отступить к границе, сохранив войска и технику для попыток вернуть украинскую территорию в следующем году. Украина показала бы, что может вести войну с Россией, и подорвала бы нарратив о неизбежной победе России.

Третьим вариантом может стать частичный отвод войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы, что потребует меньшего количества войск и лучшей артиллерийской и логистической поддержки. Это также послужило бы базой для дальнейших атак, когда появятся возможности.

Как отмечает источник The Economist в генеральном штабе Украины, это наиболее вероятный вариант: часть материально-технических средств - инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольствие и ремонтные базы - уже переброшены на несколько километров вглубь российской границы.

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