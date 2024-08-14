В Киеве простились с польским добровольцем с белорусскими корнями 5 14.08.2024, 12:00

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Фото: Vladyslav Musiienko / PAP

Он служил в полку Калиновского.

13 августа на Байковом кладбище в Киеве простились с польским добровольцем белорусского полка Кастуся Калиновского Пшемыславом Расевичем-Кучинским, погибшим на войне в Украине, сообщает onet.pl.

На церемонии присутствовали польские дипломаты.

В последний путь его провожали под тремя флагами — польским, украинским и белорусским бело-красно-белым.

Прозвучали польский и украинский гимны и «Пагоня».

Пшемыслав Расевич-Кучинский — 36-летний польский доброволец с белорусскими корнями, присоединился к полку им. Калиновского в сентябре 2022 года. Участвовал в ряде ключевых битв.

Погиб 6 августа 2024 года во время боевого задания.

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