В Киеве простились с польским добровольцем с белорусскими корнями

В Киеве простились с польским добровольцем с белорусскими корнями5
- 14.08.2024, 12:00
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Он служил в полку Калиновского.
13 августа на Байковом кладбище в Киеве простились с польским добровольцем белорусского полка Кастуся Калиновского Пшемыславом Расевичем-Кучинским, погибшим на войне в Украине, сообщает onet.pl.
На церемонии присутствовали польские дипломаты.
В последний путь его провожали под тремя флагами — польским, украинским и белорусским бело-красно-белым.
Прозвучали польский и украинский гимны и «Пагоня».
Пшемыслав Расевич-Кучинский — 36-летний польский доброволец с белорусскими корнями, присоединился к полку им. Калиновского в сентябре 2022 года. Участвовал в ряде ключевых битв.
Погиб 6 августа 2024 года во время боевого задания.