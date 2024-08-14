Крупнейшая нефтекомпания России просит снизить налоги 14.08.2024, 16:28

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«Роснефть» идет на дно.

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» предложила учитывать транзакционные издержки в размере $3 доллара за баррель в экспортных котировках нефти для расчета налогов.

Как сообщает «Коммерсант», предложение изменить экспортные индикаторы письменно внес в администрацию российского диктатора Путина глава компании Игорь Сечин.

Также «Роснефть» предложила ввести новый единый индикатор — средневзвешенную цену нефти в российских портах на базисе FOB (Free on Board), в которую включены расходы на фрахт и дисконты относительно эталонного сорта Brent.

Сечин обосновал уровень транзакционных издержек усложнившейся из-за санкций маршрутизацией платежей и затратами на финансирование, возросшими в связи с увеличением сроков поступления валютной выручки на фоне удлинения цепочки расчетов и усиления контрольных процедур в банках-корреспондентах. Кроме того, «Роснефть» просит включить в методику расчета средневзвешенной цены объемы поставок российского сорта Urals для российских НПЗ, которые с точки зрения ценообразования, по оценке компании, альтернативны экспорту в порты западного направления.

Сейчас для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД) используется большая из двух котировок, определяемых ценовым агентством Argus — North Sea Dated минус дифференциал в $20 за баррель, или средняя цена на базисах FOB Приморск и FOB Новороссийск плюс $2 за баррель.

Последний индикатор оказался больше, и по мнению Сечина, эта «виртуальная цена» морских поставок нефти из России на закрытые европейские рынки не имеет ничего общего с реальными условиями работы нефтекомпаний.

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