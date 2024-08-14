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Спутник показал последствия ударов украинских БПЛА по российскому аэродрому «Борисоглебск»

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  • 14.08.2024, 17:17
  • 3,708
Спутник показал последствия ударов украинских БПЛА по российскому аэродрому «Борисоглебск»

Под ударом — несколько ангаров.

Появились снимки последствий ударов украинских БПЛА по военному аэродрому Борисоглебска в Воронежской области РФ. Ответные снимки опубликовали «Схемы» в среду, 14 августа.

На снимках видно, что дроны поразили северо-западную часть аэропорта. В частности, разрушениям подверглись несколько ангаров.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что на аэродроме находится техническо-эксплуатационная часть, где проводится ремонт и обслуживание самолетов, пишут «Схемы».

Военно-воздушные силы РФ размещают на аэродроме «Борисоглебск» самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35, сказано в сообщении.

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