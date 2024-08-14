Украинская разведка сделала заявление о Беларуси 3 14.08.2024, 17:42

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И обратилась к украинским гражданам.

Служба внешней разведки Украины призывает соотечественников не посещать Беларусь, поддерживающую российскую агрессию.

По словам украинских разведчиков, при поездках в Беларусь украинцев могут ожидать следующие опасности:

— фильтрационные меры: украинцев допрашивают о цели приезда, собирают личные данные, выясняют политические взгляды и т.д.;

— анализ личных телефонов: их подключают к специализированному «криминалистическому софту», чтобы собрать всю информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. В украинской разведке отмечают, что программа позволяет восстановить и скопировать даже удаленные диалоги. Полученная информация грозит владельцу телефона задержанием и уголовным делом, так как неизвестно, как ее использует белорусская сторона;

— при наличии информации или передаче данных, которые власти Беларуси считают чувствительными, — или депортируют из страны, или обвиняют в экстремизме, за что грозит уголовная ответственность:

— за гражданами Украины в Беларуси, как и на территории России, пристально следят специальные службы и милиция.

Украинская разведка предупреждает сограждан, что в Беларуси их права могут нарушены в любой момент.

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