Украинская разведка сделала заявление о Беларуси

Украинская разведка сделала заявление о Беларуси3
- 14.08.2024, 17:42
- 11,228
И обратилась к украинским гражданам.
Служба внешней разведки Украины призывает соотечественников не посещать Беларусь, поддерживающую российскую агрессию.
По словам украинских разведчиков, при поездках в Беларусь украинцев могут ожидать следующие опасности:
— фильтрационные меры: украинцев допрашивают о цели приезда, собирают личные данные, выясняют политические взгляды и т.д.;
— анализ личных телефонов: их подключают к специализированному «криминалистическому софту», чтобы собрать всю информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. В украинской разведке отмечают, что программа позволяет восстановить и скопировать даже удаленные диалоги. Полученная информация грозит владельцу телефона задержанием и уголовным делом, так как неизвестно, как ее использует белорусская сторона;
— при наличии информации или передаче данных, которые власти Беларуси считают чувствительными, — или депортируют из страны, или обвиняют в экстремизме, за что грозит уголовная ответственность:
— за гражданами Украины в Беларуси, как и на территории России, пристально следят специальные службы и милиция.
Украинская разведка предупреждает сограждан, что в Беларуси их права могут нарушены в любой момент.