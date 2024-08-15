Германия заподозрила Россию в диверсиях на двух военных базах 15.08.2024, 5:01

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Германия подозревает Россию в диверсиях на двух немецких военных базах, где могла быть отравлена питьевая вода, сообщил Bloomberg председатель комитета по обороне нижней палаты парламента в Берлине Маркус Фабер. «Дальнейшее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения о том, что за этим стоит Россия», — отметил он в беседе с изданием.

Политик также рассказал, что у следствия «усиливаются подозрения» относительно диверсионного акта на авиабазе «Кёльн-Ван», которая используется в том числе членами немецкого правительства, включая канцлера Олафа Шольца.

В среду, 14 августа, два немецких издания — Spigel и Süddeutsche Zeitung — сообщили, что в Германии закрыли сразу две военные базы в связи с возможными диверсиями на объектах. Речь шла о авиабазе Бундесвера «Кёльн-Ван», расположенной недалеко от Кёльна, и аэродроме НАТО в соседнем Гайленкирхене. По информации изданий, неизвестные могли проникнуть на территории объектов и отравить там воду.

Вскоре эту информацию официально подтвердили немецкие военные и представители НАТО. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что попытка проникновения на аэродром в Гайленкирхене была в итоге пресечена, однако из-за инцидента на базе «Кёльн-Ван» было решено организовать дополнительную проверку водных ресурсов на объекте.

После случившегося руководитель парламентского комитета, курирующего разведывательные службы Германии, Константин фон Нотц напомнил, что Россия на территории Европы занимается не только диверсиями, но и киберпреступлениями, целью которых является ослабление помощи Украине и раскол западного общества. «Кибератаки происходят практически ежедневно. Осуществляются масштабные кампании по дезинформации, которые продвигают антидемократические партии и отдельных лиц в Германии, Европе и США», — сказал он.

Весной спецслужбы ЕС сообщили о подготовке Россией диверсий на территории Европы, включая взрывы и поджоги на режимных объектах. В Евросоюзе тогда подчеркнули, что российские агенты готовы действовать «более скоординированно и агрессивно», чем раньше.

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