Белорусские добровольцы взяли в плен россиян в Курской области РФ
- 15.08.2024, 10:27
Видеофакт.
В Курской области РФ в составе украинских подразделений воюют и белорусы.
В частности, это бойцы танкового подразделения ТУР 225-го Отдельного штурмового батальона.
В Telegram-канале подразделения появилось видео, как белорусские добровольцы берут в плен россиян и снимают триколоры в захваченных населенных пунктах.
Костяк подразделения «Тур» составляют белорусские добровольцы. Бойцы проводят сложные операции и достают с фронта подбитую российскую технику, которую потом ремонтируют и используют сами.