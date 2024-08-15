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Белорусские добровольцы взяли в плен россиян в Курской области РФ

  • 15.08.2024, 10:27
Белорусские добровольцы взяли в плен россиян в Курской области РФ

Видеофакт.

В Курской области РФ в составе украинских подразделений воюют и белорусы.

В частности, это бойцы танкового подразделения ТУР 225-го Отдельного штурмового батальона.

В Telegram-канале подразделения появилось видео, как белорусские добровольцы берут в плен россиян и снимают триколоры в захваченных населенных пунктах.

Костяк подразделения «Тур» составляют белорусские добровольцы. Бойцы проводят сложные операции и достают с фронта подбитую российскую технику, которую потом ремонтируют и используют сами.

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