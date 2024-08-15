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В Беларуси ликвидируется компания, сделка по которой входит в топ-10 крупнейших за период независимости

  • 15.08.2024, 10:57
  • 3,446
В Беларуси ликвидируется компания, сделка по которой входит в топ-10 крупнейших за период независимости

Бизнес создали во второй половине 2000-х два белорусских студента.

В июле началась ликвидация компании «Апалон Аппс» — разработчика мобильных приложений и экс-резидента Парка высоких технологий, пишет Plan B. Покупка американским инвестором этой созданной белорусами компании стала крупнейшей в 2014 году. И до сих пор входит в топ-10 самых дорогих приобретений иностранцами частных активов в нашей стране.

Что за Apalon

Бизнес Apalon создали во второй половине 2000-х два белорусских студента — Матвей Тимошенко и Петр Скоромный.

Cтавка была сделана на свои продукты — приложения для iOS. Они стали одними из первых разработок из Беларуси, по популярности пытавшимися спорить с продуктами Facebook, Google или Apple. За менее чем десятилетие бизнес студентов вырос до такого масштаба, что им заинтересовался американский интернет-миллиардер Барри Диллер (акционер Tinder, Vimeo и других мировых брендов).

В 2014-м принадлежащая ему корпорация InterActiveCorp купила Apalon. Сделка была оценена примерно в 80 млн долларов. Она стала крупнейшим привлечением иностранного капитала в экономику Беларуси в том году. И до сих пор входит в топ-10 самых значимых вложений иностранцев в частный сектор Беларуси за все время ее существования как независимого государства.

По условия сделки новоявленные миллионеры Тимошенко и Скоромный отработали несколько лет в уже американском Apalon. А потом ушли в свой новый бизнес Easybrain. Который тоже через несколько лет продали (шведам). Он тоже входит в исторический топ-10 самых значимых иностранных инвестиций в частный сектор Беларуси.

Что произошло

Что до Apalon, то бизнес продолжил развиваться в рамках одного из подразделений интернет-империи (Mosaic Group) Барри Диллера с ключевым офисом в Минске. Он продолжал работать и после событий 2020 года, и после февраля 2022-го.

Продолжал работать, пока его американские акционеры не согласить продать часть бизнеса итальянскому покупателю — компании Bending Spoons. Итальянцы оказались более щепетильными — включили в периметр сделки (ее объем оценивается в 160 млн долларов) только интеллектуальные права (технологии, права на бренды и т.д.).

От центра разработки в таком токсичном регионе, как Беларусь, отказались. Команду тоже не стали куда-либо перевозить. Около 100 сотрудников Apalon были уволены с выплатой соответствующих возмещений в первые месяцы текущего года. В начале июля стартовала процедура ликвидации юридического лица, которое, кстати, до недавних пор находилось в списке активов собственников из недружественных стран, не подлежащих продаже без соответствующего разрешения сверху.

На пять лет назад

Apalon — один из последних крупных проектов западных инвесторов, работавших в белорусской IT-отрасли. Начиная с 2020 года последняя потеряла несколько сотен компаний, ушедших с этого рынка. Из-за репутационных издержек тоже, но чаще из-за санкционных ограничений.

Обнародованные ПВТ на днях данные говорят о том, что качественно компенсировать потери (в том числе за счет тех же россиян) не удается. Как пример: за два года, 2022 и 2023-й, беларусский технологический парк пополнился 130 новыми компаниями. Но это меньше, чем в далеко не самом привлекательном 2021-м — 180. Другой пример: экспорт ПВТ без Apalon и прочих, как ни пытаются нарастить его сейчас за счет переориентации на российских заказчиков, откатился на пять лет назад. В 2022-м он был 2,7 млрд долларов. В прошлом стало почти на миллиард меньше — 1,8 млрд долларов.

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